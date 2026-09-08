Marino esalta la Lazio di Gattuso: «È la squadra che ha sorpreso di più in questo inizio di stagione»

Pasquale Marino ha fatto le sue riflessioni dopo le prime tre giornate di Serie A 26-27 sottolineando il rendimento della Lazio di Gennaro Gattuso

La partenza della Lazio non è passata inosservata. La squadra guidata da Gennaro Gattuso ha conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, portandosi a quota nove punti insieme a Inter e Roma, e il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori.

Tra questi c’è anche Pasquale Marino, che ai microfoni di TMW ha analizzato l’avvio del campionato italiano e si è soffermato proprio sul percorso della formazione biancoceleste. L’ex allenatore ha indicato nella Lazio una delle principali sorprese di questo primo scorcio di stagione, sottolineando il lavoro svolto dal nuovo tecnico.

«La Lazio di Gennaro Gattuso è la squadra che ha sorpreso di più», ha dichiarato Marino, evidenziando il valore del cammino intrapreso dai biancocelesti.

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Lazio, tre vittorie e un avvio da protagonista

L’impatto di Gattuso sulla panchina della Lazio è stato immediato. La squadra ha iniziato il campionato con il massimo dei punti disponibili, superando Bologna, Genoa e Udinese e mostrando una grande capacità di adattarsi alle diverse situazioni di partita.

Il percorso dei biancocelesti ha colpito soprattutto per l’equilibrio mostrato in campo. La Lazio ha trovato continuità nei risultati e ha costruito il proprio primato momentaneo anche grazie a una fase difensiva particolarmente solida.

L’arrivo di Gattuso aveva portato curiosità e qualche interrogativo, ma le prime giornate hanno restituito una squadra organizzata, aggressiva e con una precisa identità tattica.

Il giudizio di Pasquale Marino assume un significato particolare perché arriva in un momento in cui la classifica vede la Lazio affiancata a due squadre come Inter e Roma, entrambe protagoniste di un avvio perfetto.

Secondo l’ex tecnico, il rendimento della squadra capitolina rappresenta uno degli elementi più interessanti di questa fase iniziale della stagione. La capacità di ottenere risultati importanti già dalle prime partite ha permesso alla formazione di Gattuso di conquistare entusiasmo e fiducia.