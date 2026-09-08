Per Gila nessun allarme, sarà a disposizione contro la Lazio

Mario Gila va verso la convocazione per la sfida da ex tra il suo Milan e la Lazio: nessun esame previsto dopo il problema accusato a ginocchio

Attimi di apprensione in casa Milan dopo la sfida contro la Juventus, ma le prime sensazioni su Mario Gila sono positive. Il difensore spagnolo è stato costretto a lasciare il campo durante il match dell’Allianz Stadium a causa di un fastidio fisico, facendo scattare qualche preoccupazione in vista del prossimo impegno contro la Lazio.

Al momento le condizioni di Mario Gila non destano particolare preoccupazione. Il difensore, infatti, non dovrebbe sottoporsi ad alcun esame strumentale specifico durante la settimana, segnale che il problema accusato contro la Juventus viene considerato di lieve entità.

Salvo cambiamenti improvvisi, dunque, Gila dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Ruben Amorim per la sfida di sabato da ex contro la Lazio. Una notizia importante per il tecnico portoghese, che considera il classe 2000 un elemento fondamentale all’interno del proprio sistema difensivo.

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Gila, il ritorno da ex all’Olimpico contro la Lazio

La gara contro la Lazio avrà un significato particolare per Mario Gila, che tornerà allo stadio Olimpico da ex dopo l’esperienza vissuta con la maglia biancoceleste.

Lo stesso difensore spagnolo ha raccontato la sua emozione per il ritorno nella Capitale: «Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni, sarà bello rivedere le persone che ho conosciuto lì».

Una sfida speciale dal punto di vista personale, ma anche importante per il Milan, chiamato a dare continuità ai risultati e a proseguire il proprio percorso in campionato. La presenza di Gila in campo rappresenterebbe una garanzia in più per la squadra di Amorim, che spera di recuperare al meglio uno dei suoi uomini chiave.