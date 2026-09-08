Lazio e Roma da record, la Capitale vola: mai successo in Serie A dopo tre giornate

La Lazio di Gennaro Gattuso e la Roma di Gian Piero Gasperini sono prime a punteggio pieno! L’avvio perfetto che entra nella storia della Serie A

La Lazio e la Roma stanno vivendo un inizio di stagione da record. Dopo le prime tre giornate del campionato, entrambe le squadre della Capitale si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme all’Inter, grazie a un percorso netto fatto di tre vittorie consecutive.

Un dato che assume un valore ancora più speciale per il calcio romano: come riportato da OptaPaolo sui propri canali social, infatti, non era mai accaduto nella storia della Serie A che Lazio e Roma riuscissero entrambe a vincere le prime tre partite del campionato, ritrovandosi contemporaneamente al comando della classifica.

Una statistica che certifica il momento straordinario vissuto dalle due principali realtà calcistiche della Capitale e che rende ancora più particolare l’avvio della stagione.

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Il percorso perfetto dei biancocelesti e dei giallorossi

La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato il terzo successo consecutivo espugnando il campo dell’Udinese, completando un avvio di campionato praticamente perfetto. Prima della trasferta friulana erano arrivate le vittorie contro il Bologna e il Genoa, risultati che hanno permesso alla Lazio di salire a quota 9 punti.

Un rendimento che ha sorpreso molti osservatori, considerando anche le difficoltà affrontate dalla formazione biancoceleste durante il periodo estivo. La squadra ha invece risposto sul campo con solidità, carattere e grande attenzione difensiva.

Parallelamente anche la Roma ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ottenendo tre successi nelle prime tre giornate e mantenendo il ritmo delle rivali. Un cammino che ha permesso alle due squadre capitoline di scrivere una nuova pagina della storia della Serie A.

Lazio e Roma, un primato mai raggiunto nella storia del campionato

Il dato evidenziato rappresenta una vera e propria particolarità statistica. Nelle precedenti stagioni della massima serie italiana non era mai capitato che Lazio e Roma iniziassero entrambe il campionato con tre vittorie consecutive.

Un risultato che racconta un momento di grande entusiasmo per il calcio della Capitale e che regala ai tifosi biancocelesti e giallorossi un inizio di stagione completamente diverso rispetto alle aspettative.

La classifica vede dunque tre squadre al comando con nove punti: oltre alle due formazioni romane c’è anche l’Inter, altra protagonista di un avvio senza passi falsi. Per la Lazio di Gattuso e per la Roma si tratta soltanto dell’inizio, ma il primato condiviso ha già un significato storico. La Capitale si prende la scena della Serie A con un record mai visto prima.