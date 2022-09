Marelli: «Alto il gomito di Mario Rui ma non abbastanza per far intervenire il VAR»

Luca Marelli, ex arbitro e varista di DAZN, ha commentato l’episodio tra Mario Rui e Lazzari. Le sue dichiarazioni

Luca Marelli, ex arbitro e varista di DAZN, ha commentato l’episodio tra Mario Rui e Lazzari. Le sue dichiarazioni.

LAZZARI-MARIO RUI – «Lazzari si insinua in area di rigore, Sozza forse ha visto il gomito di Mario Rui che si alza. Sicuramente il gomito è abbastanza alto, non sufficiente per portare il VAR ad intervenire però se l’arbitro avesse fischiato il rigore il VAR non sarebbe intervenuto per la revoca. Grosso rischio per Mario Rui».