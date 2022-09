Lazio Napoli, Mario Rui colpisce Lazzari ma per Sozza non è rigore

Clamorosa svista dell’arbitro Sozza che non punisce una sbracciata di Mario Rui su Lazzari in area di rigore

Dopo un primo tempo arbitrato bene, Simone Sozza macchia la sua prestazione in Lazio-Napoli con un errore macroscopico.

Al 67′ Lazzari viene lanciato in profondità, entra in area e la sua corsa viene ostruita da una sbracciata abbastanza evidente di Mario Rui che non gli fa raggiungere la palla. Tutto ok per Sozza mentre sono veementi le proteste dei giocatori biancocelesti. L’azione non è stata neanche rivista all’on field review.