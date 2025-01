Marcolin: «Da Eriksson Inzaghi ha ereditato questo. All’Inter non ci sono scontenti, come nella nostra Lazio»

Le parole dell’ex giocatore, Marcolin, in vista del derby di SuperCoppa e non solo. Le ultime

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin ha raccontato i tecnici delle due squadre, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao, suoi ex compagni alla Lazio. Ecco cosa ha detto

PAROLE- «Il titolo del derby potrebbe essere ‘Un affare di famiglia’, perché calcisticamente parlando Simone e Sergio sono figli dello stesso padre. Da Eriksson Inzaghi ha ereditato la gestione del gruppo: grandi campioni, tutti partecipi. All’Inter non ci sono scontenti, come nella nostra Lazio. Per Conceicao direi l’importanza degli esterni da uno contro uno: nel suo calcio sono fondamentali, come lo erano lui e Nedved per Eriksson »