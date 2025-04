Marchisio: «Juve in Champions? Calendario difficile. E sul futuro di Tudor dico questo». Le parole dell’ex giocatore

Claudio Marchisio ha parlato a La Stampa della stagione della Juve e dell’ex Lazio, Igor Tudor.

CHAMPIONS – «La Juve ci andrà? Da grande tifoso, lo spero. Bisogna pensare al presente, a vincere. Non tanto al gioco. Abbiamo visto anche i risultati delle altre si capisce quanto è dura raggiungere l’obiettivo. La Juve ha un calendario difficile, ma se indossi questa maglia devi in qualche modo portare a casa le prossime partite ed entrare in Champions».

TUDOR – «Conosce benissimo l’ambiente, è stato scelto per questo. Subentrare non è mai semplice, deve raggiungere l’obiettivo, poi dipende dalla società. Ma se dovesse farcela sarebbe giusto riconfermarlo. La Juve non può permettersi di non andare in Champions».