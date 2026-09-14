Marchegiani: «La Lazio ha fatto un buon primo tempo contro il Milan, poi ha pagato il calo fisico »

Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato la prestazione della Lazio allo stadio Olimpico contro il Milan

Continua il momento positivo della Lazio, reduce dal pareggio dell’Olimpico contro il Milan nell’ultima giornata di campionato. Della formazione biancoceleste ha parlato l’ex portiere Luca Marchegiani intervenendo al Club di Sky Sport, soffermandosi in particolare sull’approccio tattico e il ritmo mostrati sul terreno di gioco:

«I primi quarantacinque minuti della formazione capitolina contro i rossoneri sono stati eccellenti per via della spinta costante, della chiarezza tattica e della capacità di sviluppare azioni corali lungo le corsie laterali. La squadra è riuscita a inserirsi a più riprese nell’area avversaria con estrema naturalezza, pur affrontando un rivale di altissimo livello come quello milanese».

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La gestione e il calo nella ripresa

Spostando l’attenzione sul prosieguo della sfida, l’ex portiere ed opinionista si è soffermato sui fattori che hanno condizionato il rendimento dei padroni di casa nella seconda metà del match, legando il calo di rendimento a fattori di tenuta atletica e alle rotazioni della panchina:

«Nella ripresa la prestazione è rimasta positiva, ma è subentrata una flessione di natura prevalentemente atletica. L’allenatore non ha avuto la possibilità di sostituire tutti gli interpreti che avevano speso molte energie, e chi è subentrato non ha ancora il ritmo partita ideale. Prendendo come esempio Pinamonti, parliamo di un profilo dalle grandi qualità che ha sicuramente ampi margini di miglioramento rispetto a quanto mostrato in questa occasione, trovandosi attualmente ancora lontano dalla forma migliore».