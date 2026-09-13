Calciomercato
Icardi, futuro in Premier per l’argentino? L’Everton fa sul serio e il classe 93′ apre alla possibilità
Icardi, interesse dalla Premier per “Maurito”! L’Everton vuole provare l’affondo per l’attaccante che mostra disponibilità a un eventuale trasferimento
Il futuro di Mauro Icardi entra nella sua fase cruciale. L’ex attaccante di Inter e PSG, attualmente svincolato, rappresenta una delle occasioni più ghiotte sul mercato degli svincolati per le società a caccia di un centravanti di spessore internazionale.
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Il corteggiamento della Lazio per Mauro Icardi
Durante la sessione estiva, la Lazio si è mossa concretamente sull’argentino classe ’93. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha spinto con insistenza per portare il bomber a Roma, senza però riuscire a trovare l’intesa definitiva. Nonostante la possibilità per i biancocelesti di tesserare ancora un calciatore senza contratto da inserire in lista, le probabilità di assistere all’arrivo della punta nella Capitale sono in netto calo.
La pista Premier League p
Archiviati i sondaggi dalla Liga mai tramutatisi in offerte concrete, tra cui quelle dell’Elche e del Betis, lo scenario per l’attaccante guarda ora oltremanica. Come riportato dai media turchi, l’Everton ha messo nel mirino il bomber ed è pronto a un nuovo contatto con il suo entourage per chiudere l’operazione. I Toffees potrebbero presentare una proposta ufficiale già nei prossimi giorni per anticipare la concorrenza.
La scelta di Mauro Icardi e lo scenario di mercato
Secondo le ultime indiscrezioni, Icardi avrebbe dato una prima apertura al trasferimento in Inghilterra, affascinato dall’esperienza nella massima serie inglese. Di fronte al deciso affondo dell’Everton, la Lazio sembra destinata ad abbandonare la pista.
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