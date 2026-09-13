Nulla da fare per Brozovic: l’ex centrocampista dell’Inter sceglie l’Al-Sadd per il futuro

La Lazio ha prova ad imbastire una trattativa per Marcelo Brozovic, ma il giocatore croato non tornerà in Italia. Ecco cosa filtra

La Lazio ha valutato nelle scorse settimane il profilo di Marcelo Brozovic per rinforzare il proprio centrocampo. Il club biancoceleste, alla ricerca di un elemento d’esperienza per aumentare le alternative in mezzo al campo, aveva preso informazioni sulla situazione del centrocampista croato, attualmente svincolato.

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La necessità di intervenire nel reparto nasce soprattutto dalle assenze per infortunio di Nicolò Rovella e Danilo Cataldi, due giocatori importanti nelle rotazioni della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Per questo motivo il direttore sportivo Angelo Fabiani ha provato a sondare la disponibilità del calciatore attraverso alcuni contatti con il suo entourage.

L’idea della Lazio era quella di aggiungere alla rosa un giocatore di grande esperienza internazionale, capace di garantire qualità nella gestione del pallone e personalità nei momenti più delicati delle partite.

Brozovic, i contatti con gli agenti e la decisione del croato

Il tentativo della società biancoceleste, però, non ha portato alla fumata bianca. Marcelo Brozovic ha infatti scelto una strada diversa per il prosieguo della sua carriera, accettando la proposta dell’Al-Sadd. La decisione del giocatore ha chiuso così la possibilità di un suo approdo alla Lazio, che dovrà ora valutare altre soluzioni per completare il proprio centrocampo, ancora tra svincolati.