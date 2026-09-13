Clamoroso Lazio: Icardi dice sì al trasferimento, ma Gattuso frena l’affare. Il motivo

Lazio, Icardi avrebbe aperto all’opportunità di vestire la maglia biancoceleste ma il tecnico Gennaro Gattuso frena

Incredibile colpo di scena nell’ambiente biancoceleste. Dopo un lungo periodo di indiscrezioni e contatti sotterranei, la trattativa per portare Mauro Icardi alla Lazio si arricchisce di un capitolo inatteso. L’attaccante argentino avrebbe sciolto gli ultimi dubbi, spalancando la porta a un clamoroso approdo nella Capitale.

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Il lavoro di Fabiani apre la strada a Icardi verso la Lazio

L’intensa opera di persuasione condotta dal direttore sportivo Angelo Fabiani ha finalmente dato i risultati sperati. Come rivelato da Damiano Er Faina, è stato lo stesso ex Inter a proporsi direttamente al club biancoceleste, convinto dalla bontà del progetto sportivo e dalla centralità che andrebbe a ricoprire nell’attacco capitolino. Un’apertura totale che trasforma il sogno dei tifosi in un’opportunità concreta di mercato.

Il rebus Gattuso rallenta l’arrivo di Icardi alla Lazio

Nonostante il via libera del bomber, l’operazione non si è ancora conclusa. A frenare gli entusiasmi ci pensa infatti Gennaro Gattuso: l’allenatore nutre forti perplessità sull’opportunità di inserire un profilo così ingombrante nello spogliatoio in questo momento della stagione. La situazione resta tuttavia incandescente e potrebbe accendersi definitivamente nelle prossime ore, con la dirigenza al lavoro per trovare il punto d’incontro decisivo.