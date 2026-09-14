Tegola Venezia, grave infortunio per Busio! Salterà la sfida casalinga contro la Lazio

Tegola Venezia, grave infortunio per Gianluca Busio! Il centrocampista salterà la sfida casalinga contro la Lazio

Non c’è pace per il Venezia, protagonista di un inizio di stagione avaro di soddisfazioni e ora costretto a fare i conti con un pesante imprevisto. Durante il recente KO interno rimediato contro la Fiorentina, Gianluca Busio ha dovuto alzare bandiera bianca prima del triplice fischio per via di un problema fisico.

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I tempi di recupero per Gianluca Busio preoccupano il Venezia

Secondo quanto riporta La Nuova Venezia, gli accertamenti medici condotti sul centrocampista classe 2002 hanno evidenziato una lesione muscolare di notevole entità. Il quadro clinico è severo: il calciatore rischia di rimanere ai box per un periodo stimato tra i due e i tre mesi, rendendo inevitabile una sua lunga assenza dai campi di gioco.

Salta la Lazio: quando torna in campo Gianluca Busio con il Venezia

La certezza immediata riguarda il forzato forfait nella quinta giornata di Serie A, che vedrà i lagunari opposti alla Lazio sabato 19 settembre. Per rivedere in azione il leader della mediana bisognerà attendere parecchio tempo: lo staff medico punta a restituirlo alla squadra soltanto tra i mesi di novembre e dicembre, costringendo il club a rimodellare il proprio scacchiere tattico per le prossime cruciali sfide di campionato.

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