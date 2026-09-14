Pinamonti è alla ricerca della svolta! Gattuso predica calma in vista del Venezia

Non è un inizio da ricordare per Pinamonti in queste prime apparizioni con la Lazio! Complice anche un infortunio, l’attaccante cerca ora la svolta

L’impatto di Andrea Pinamonti nel mondo Lazio non è stato dei migliori, complice anche una contusione alla caviglia destra rimediata nel match contro l’Udinese, che ne ha rallentato il lavoro, condizionandone anche l’opaca performance da subentrato nel corso della gara casalinga con il Milan nell’ultima giornata di campionato, terminata poi 2-2 con le reti di Cancellieri e Noslin, nonché una doppietta di Moreira.

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La scommessa d’attacco della Lazio su Andrea Pinamonti

Al netto degli stop fisici, all’attaccante viene ora chiesto un cambio di marcia per trasformare in gol la mole di occasioni generate dalla manovra biancoceleste. Dopo le cessioni estive di Dia e Ratkov, la dirigenza capitolina ha trasformato l’ex Sassuolo nell’unico vero punto di riferimento dell’area di rigore, caricando sulle sue spalle il peso del reparto offensivo.

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Il fattore sblocco e le idee di Gattuso

Per il tipo di manovra disegnato da Gennaro Gattuso, la presenza di un terminale capace di ripulire i palloni e fare da raccordo è imprescindibile. L’allenatore chiede calma all’ambiente, consapevole che la sintonia con i compagni arriverà a breve. Dal canto suo, la punta intende spazzare via i dubbi già nel prossimo incontro con il Venezia: un singolo gol rappresenterebbe la scossa ideale per liberarsi dalla pressione e accendere la sua stagione.