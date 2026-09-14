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Lazio Milan, il curioso record dei gol dalla panchina appartiene ai biancocelesti! Il dato
Lazio Milan ha confermato una statistica particolare: negli ultimi anni nessuna squadra di Serie A ha segnato più della Lazio con giocatori subentrati
Lazio Milan non ha regalato soltanto spettacolo e gol, ma anche un dato statistico curioso legato alle scelte degli allenatori. La sfida dell’Olimpico, terminata con il pareggio maturato grazie alla doppietta di Diego Moreira per i rossoneri e alle reti iniziali di Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin per i biancocelesti, ha confermato una tendenza che accompagna le due squadre nelle ultime stagioni.
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Lazio, più gol da subentrati di qualsiasi altra squadra in Serie A
Nelle ultime cinque stagioni di Serie A soltanto la Lazio ha segnato più gol con calciatori entrati dalla panchina rispetto al Milan. I biancocelesti sono arrivati a quota 50 reti realizzate da subentrati, mentre i rossoneri seguono con 49 gol. Un dato che evidenzia la capacità delle due squadre di trovare risorse importanti anche durante la partita attraverso i cambi.
Lazio Milan, Gattuso e Amorim decisivi con le sostituzioni
Anche nella sfida dell’Olimpico questa caratteristica è emersa chiaramente. Gennaro Gattuso ha trovato il vantaggio iniziale con le scelte offensive già presenti dall’inizio, affidandosi a Cancellieri e Noslin. Dall’altra parte, Ruben Amorim ha cambiato il volto della partita con gli ingressi di Yunus Musah e soprattutto Christian Pulisic, da cui è arrivata la svolta offensiva del Milan.
Una statistica che racconta quindi due squadre capaci di incidere anche attraverso chi entra a gara in corso, trasformando la panchina in una vera arma durante i novanta minuti.
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