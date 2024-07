Marcacci a MILANNEWS24: «L’Europeo azzurro è PARTITO MALE e PROSEGUITO PEGGIO, ecco perchè»

Le parole in esclusiva di Paolo Marcacci a Milannews24.com sull’Europeo dell’Italia e l’eliminazione degli Azzurri

Paolo Marcacci ha parlato in esclusiva a Milannews24.com: di seguito le sue parole sulla debacle azzurra ad Euro 2024.

La grande delusione di Euro2024 è stata sicuramente l’Italia che ha mostrato grandissime difficoltà dovute, anche, dal poco coraggio di lanciare i giovani. Cosa ne pensa dell’Europeo degli Azzurri?

«L’Europeo degli Azzurri è nato male per il poco tempo non in termini di mesi ma di partite che ha avuto a disposizione Luciano Spalletti. È proseguito peggio perché lo stesso Spalletti non ha infuso alcuna identità a questa squadra che rispetto alle avversarie delle altre nazionali è apparsa indietro atleticamente in modo evidente e molto percepibile. In particolar modo contro la Svizzera ma anche nella seconda parte con l’Albania che forse è la partita “migliore” degli Azzurri in questo Europeo. C’è bisogno di una palingenesi, di una rinascita, che dovrebbe essere federale e poi tecnica».

«Per il primo aspetto dobbiamo essere pessimisti mentre, per il secondo, dobbiamo augurarci che un grande allenatore con Spalletti sappia essere anche un ottimo commissario tecnico perché sono comunque due lavori diversi. Soprattutto dobbiamo sperare che abbia il tempo a disposizione, il massimo numero di stage, la capacità e le partite sufficienti per infondere una sua identità perché sappiamo che la qualità media del calcio italiano in questo momento non è eccelsa».

L’INTERVISTA INTEGRALE A PAOLO MARCACCI IN ESCLUSIVA SU MILANNEWS24.COM