Lazzari: «Contento per la vittoria. Qui alla Lazio gioco in maniera diversa rispetto alla Spal…».

Dopo la vittoria della Lazio per 2-1 contro il Rennes, ha parlato il laterale destro biancoceleste, Manuel Lazzari

Torna alla vittoria in Europa la Lazio e lo fa completando la prima rimonta stagionale. Ai microfoni di Sky Sport, commenta il successo Manuel Lazzari: «Nel primo tempo loro si sono difesi bene, erano schiacciati e abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi. Nel secondo abbiamo alzato il ritmo ed è aumentata l’intensità, quindi è andata meglio. Il mister voleva che stessi alto, ecco perché mi richiamava spesso nel primo tempo, ci teneva che andassi in profondità. Lui vuole questo dai noi esterni: dobbiamo essere bravi a difendere e a ribaltare. A Cluj ho avuto un’ottima occasione, che però ho sprecato. Stasera invece siamo contenti di essere riusciti a portare a casa questa vittoria. C’è molta differenza rispetto a come giovavo prima, con la Spal ricevevo palla basso e avevo spazio per affrontare l’avversario, qui il mister vuole che giochi alto, che mi faccia trovare sempre pronto per i compagni e io cerco di dare il mio contributo in ogni partita».

Manuel Lazzari ai microfoni di Lazio Style Radio

A qualche minuto dal triplice fischio di Lazio-Rennes, e dopo essere stato intervistato a Sky, Manuel Lazzari è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: «Sapevamo che era una partita importante. Primo tempo abbiamo faticato un po’, loro si chiudevano bene in difesa. Secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, meritavamo anche di più. Celtic? Non abbiamo paura, questa vittoria ma anche quella in campionato ci dà slancio. Domenica abbiamo un’altra grande partita. Siamo forti, riusciremo a farci trovare pronti. Con Milinkovic è molto semplice giocare, ti mette la palla dove vuole. E’ un fenomeno, anche Luis Alberto, siamo fortunati ad averli con noi. Loro hanno speso tanto, ci hanno lasciato tanti buchi ed abbiamo avuto tante occasioni. Bologna? E’ una squadra difficile da affrontare, ci aspetta un clima difficile. E’ un gruppo compatto, fisico. Non sarà semplice, ma dovremo cercare di ottenere i tre punti, ci servono per la classifica».