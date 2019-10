Europa League, Immobile punta quota 10 e sfida… Inzaghi

Ciro Immobile insegue il traguardo dei dieci gol in Europa League. In cima a questa speciale classifica c’è l’allenatore Simone Inzaghi

Domenica si è disputata la sesta gara di Serie A, in cui la Lazio ha affrontato il Genoa. Ciro Immobile ha messo la propria firma sul tabellino, lasciando il segno per la quinta volta in sei partite. Ottimo inizio di stagione per il bomber biancoceleste, che ha superato anche il traguardo delle cento reti in questo avvio di campionato. Ora il numero 17 della Lazio, scrive il Corriere dello Sport, ha un altro obiettivo: far bene anche in Europa League e entrare, ancor di più, nella storia ultracentenaria del club. ‘Ciruzzo’, infatti, è fermo a nove reti nella competizione, a meno uno dal record di Gigi Casiraghi. In cima a questa speciale classifica, invece, c’è mister Simone Inzaghi, che guarda tutti dall’alto dopo aver collezionato da giocatore 20 centri in Europa. Immobile sfida Inzaghi.