Mandas nel pre partita: «Dobbiamo mantenere la concentrazione alta! C’è grande intesa con la difesa»

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro l’Udinese

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro l’Udinese . Le sue parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

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MENTALITA’ E APPROCCIO ALLA PARTITA – «Ci attende una sfida in trasferta, ma l’atteggiamento deve rimanere lo stesso. Dobbiamo cavalcare l’onda dell’ottimo inizio di stagione e mantenere alta la concentrazione per dare continuità alle prestazioni delle prime due uscite».

INTESA CON LA DIFESA – «Tra noi difensori si è creato un gruppo davvero unito: con Oliver c’è un legame profondo anche fuori dal campo, mentre Daniel si sta dimostrando un ragazzo impeccabile per applicazione e serietà. Questa sintonia è il nostro vero punto di forza».

CONDIZIONE FISICA – «Attraverso un momento di grande forma e mi sento al cento per cento. Avvertire la stima del mister è fondamentale per me e mi dà la carica giusta per scendere in campo».

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