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Udinese Lazio 1-2: vince meritatamente la Lazio a Udine

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2 ore ago

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Ar Udine 07/09/2026 - campionato di calcio serie A / Udinese-Lazio / foto Andrea Rigano/Image Sport nella foto: Oliver Provstgaard-Jesper Karlstrom

Udinese Lazio: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la terza giornata del campionato Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!

Udinese e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso il Blunergy Stadium sotto la direzione del signor Paride Tremolada della sezione di Monza. La squadra allenata dal tecnico Runjaic affronta quella di Gattuso per la sfida valida per la terza giornata del campionato Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA UDINESE LAZIO 1-2

90’+5′ FINISCE A UDINE! VINCE LA LAZIO! VITTORIA STRAMERITATA

91′ Entra Pedraza al posto di Zaccagni

90′ Cinque minuti di recupero

88′ GOOOOLLL DELLA LAZIOOO! GUMDUNDSSON. Recupera palla Taylor che serve Doekhi che crossa in mezzo per l’islandese che colpisce con un gran colpo di testa.

87′ Zaccagni ci prova dal limite: palo pieno

80′ Esce Frattesi entra Gudmundsson

75′ PAREGGIO DELLA LAZIO! ANCORA FRATTESI! Zaccagni se ne va con un buon dribbling sulla sinistra, la mette in mezzo e Frattesi fa 1-1 con un inserimento perfetto

74′ OCCASIONE LAZIO! Contropiede condotto da Frattesi il suo tiro è rimpallato, Cancellieri va a botta sicura e Kamara rimpalla

72′ Il gioco si è fermato quasi 2 minuti per il cooling break

67′ Ammonito Bayo

65′ Ci prova Noslin dalla distanza, la palla esce di poco a lato

63′ OCCASIONE LAZIO! Tanti uomini in area di rigore con tante possibilità di battere a rete, ma i calciatori biancocelesti si disturbano anche da soli

53′ Dentro Cancellieri e Noslin, fuori Isaksen e Pinamonti

49′ GOL DELL’UDINESE, KARLSTROM. La Lazio subisce gol momentaneamente in 10.

47′ Pinamonti resta a terra con la caviglia dolorante

46′ Inizia il secondo tempo. Terzo cambio per l’Udinese dentro Bayo fuori Gomez

45’+4′ FINISCE IL PRIMO TEMPO

45’+3′ Karlstrom ammonito

45′ Quattro minuti di recupero

37′ Problemi fisici per Solet, costretto al cambio. Entra Kabasele

24′ Ammonito Isaksen per proteste

23′ Ammonito Miller

21′ Zaccagni non approfitta di uno svarione difensivo. Davanti al portiere fa un tocco che non è un passaggio né un tiro né un dribbling

15′ Esce Piotrowski per un problema fisico, al suo posto entra Miller

14′ Punizione centrale calciata da Zaccagni

13′ Punizione dal limite per la Lazio conquistata da Frattesi

11′ L’Udinese calcia due volte nel giro di poco, prima con David poi con Kamara, Mandas attento!

4′ Tavares se ne va a fondo campo mette la palla in mezzo e Solet per poco non fa autogol

1′ Tremolada dà il fischio d’inizio

TABELLINO UDINESE LAZIO 1-2

GOL – Karlstrom, Frattesi, Gudmundsson

AMMONIZIONI – Piotrowski, Miller, Isaksen, Karlstrom, Bertola

ESPULSIONI –

UDINESE: Okoye; Karlström, Davis, Kamara, Abankwah, Vojvoda, Piotrowski, Solet, Ekkelenkamp, Gomez, Ebosse. A disp.: Mrozek, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic.  All.: Kosta Runjaić

LAZIO: Mandas; Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, FLoriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard. A disp.: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Šutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza)

Assistenti: Rossi L. – Monaco

IV ufficiale: Maresca

V.A.R.: Maggioni

A.V.A.R.: Rutella

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic. Allenatore: Kosta Runjaic

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disposizione:Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. Allenatore: Gennaro Gattuso

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Tremolada

1° ASSISTENTE: Rossi L.

2° ASSISTENTE: Monaco

QUARTO UOMO: Maresca

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella

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