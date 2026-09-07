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Udinese Lazio 1-2: vince meritatamente la Lazio a Udine
Udinese Lazio: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per la terza giornata del campionato Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
Udinese e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso il Blunergy Stadium sotto la direzione del signor Paride Tremolada della sezione di Monza. La squadra allenata dal tecnico Runjaic affronta quella di Gattuso per la sfida valida per la terza giornata del campionato Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA UDINESE LAZIO 1-2
90’+5′ FINISCE A UDINE! VINCE LA LAZIO! VITTORIA STRAMERITATA
91′ Entra Pedraza al posto di Zaccagni
90′ Cinque minuti di recupero
88′ GOOOOLLL DELLA LAZIOOO! GUMDUNDSSON. Recupera palla Taylor che serve Doekhi che crossa in mezzo per l’islandese che colpisce con un gran colpo di testa.
87′ Zaccagni ci prova dal limite: palo pieno
80′ Esce Frattesi entra Gudmundsson
75′ PAREGGIO DELLA LAZIO! ANCORA FRATTESI! Zaccagni se ne va con un buon dribbling sulla sinistra, la mette in mezzo e Frattesi fa 1-1 con un inserimento perfetto
74′ OCCASIONE LAZIO! Contropiede condotto da Frattesi il suo tiro è rimpallato, Cancellieri va a botta sicura e Kamara rimpalla
72′ Il gioco si è fermato quasi 2 minuti per il cooling break
67′ Ammonito Bayo
65′ Ci prova Noslin dalla distanza, la palla esce di poco a lato
63′ OCCASIONE LAZIO! Tanti uomini in area di rigore con tante possibilità di battere a rete, ma i calciatori biancocelesti si disturbano anche da soli
53′ Dentro Cancellieri e Noslin, fuori Isaksen e Pinamonti
49′ GOL DELL’UDINESE, KARLSTROM. La Lazio subisce gol momentaneamente in 10.
47′ Pinamonti resta a terra con la caviglia dolorante
46′ Inizia il secondo tempo. Terzo cambio per l’Udinese dentro Bayo fuori Gomez
45’+4′ FINISCE IL PRIMO TEMPO
45’+3′ Karlstrom ammonito
45′ Quattro minuti di recupero
37′ Problemi fisici per Solet, costretto al cambio. Entra Kabasele
24′ Ammonito Isaksen per proteste
23′ Ammonito Miller
21′ Zaccagni non approfitta di uno svarione difensivo. Davanti al portiere fa un tocco che non è un passaggio né un tiro né un dribbling
15′ Esce Piotrowski per un problema fisico, al suo posto entra Miller
14′ Punizione centrale calciata da Zaccagni
13′ Punizione dal limite per la Lazio conquistata da Frattesi
11′ L’Udinese calcia due volte nel giro di poco, prima con David poi con Kamara, Mandas attento!
4′ Tavares se ne va a fondo campo mette la palla in mezzo e Solet per poco non fa autogol
1′ Tremolada dà il fischio d’inizio
TABELLINO UDINESE LAZIO 1-2
GOL – Karlstrom, Frattesi, Gudmundsson
AMMONIZIONI – Piotrowski, Miller, Isaksen, Karlstrom, Bertola
ESPULSIONI –
UDINESE: Okoye; Karlström, Davis, Kamara, Abankwah, Vojvoda, Piotrowski, Solet, Ekkelenkamp, Gomez, Ebosse. A disp.: Mrozek, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic. All.: Kosta Runjaić
LAZIO: Mandas; Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, FLoriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard. A disp.: Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Šutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. All.: Gennaro Gattuso
Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza)
Assistenti: Rossi L. – Monaco
IV ufficiale: Maresca
V.A.R.: Maggioni
A.V.A.R.: Rutella
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Jovanovic. Allenatore: Kosta Runjaic
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disposizione:Motta, Renzetti, Noslin, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. Allenatore: Gennaro Gattuso
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Tremolada
1° ASSISTENTE: Rossi L.
2° ASSISTENTE: Monaco
QUARTO UOMO: Maresca
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese
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