Sutalo convocato dalla Croazia: Bilic punta sul giocatore della Lazio per la Nations League

Josip Sutalo, nuovo difensore della Lazio, ha ricevuto la chiamata della Croazia per le prossime partite. La lista completa

La crescita di Josip Sutalo continua e arriva anche la conferma della nazionale. Il difensore della Lazio è stato inserito nella lista dei convocati della nuova Croazia guidata da Slaven Bilic, pronto a iniziare il suo percorso sulla panchina della selezione balcanica.

Il nuovo commissario tecnico croato farà il suo debutto il prossimo 26 settembre in trasferta contro la Repubblica Ceca, prima di affrontare il doppio confronto contro la Spagna e la sfida contro l’Inghilterra in Nations League. Tra i convocati figurano diversi calciatori che militano in Serie A, a conferma del forte legame tra il campionato italiano e la nazionale croata.

Tra questi c’è proprio Sutalo, arrivato alla Lazio con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del reparto arretrato biancoceleste. La chiamata rappresenta un ulteriore riconoscimento per il centrale, che vuole confermare anche con la maglia della nazionale le qualità mostrate nel suo percorso di crescita.

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Sutalo , il difensore biancoceleste tra i nove croati della Serie A

La lista di Bilic comprende ben nove giocatori impegnati nel massimo campionato italiano. Oltre a Luka Modric, ormai vicino ai 41 anni ma ancora protagonista ad alti livelli, sono presenti Sutalo della Lazio, Pongracic della Fiorentina, Smolcic e Baturina del Como, Sucic dell’Inter, Pasalic dell’Atalanta, Vlasic del Torino e Moro del Bologna.

Una presenza significativa per il calcio italiano, che continua a rappresentare una destinazione importante per i talenti croati. Per Sutalo, in particolare, la convocazione arriva in un momento importante della carriera, con la possibilità di confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori del panorama europeo.

Sutalo, obiettivo continuità tra club e nazionale

La nuova stagione rappresenta un passaggio fondamentale per Josip Sutalo, chiamato a trovare continuità e leadership sia con la Lazio sia con la Croazia. Il difensore vuole sfruttare ogni occasione per consolidare la propria posizione nelle gerarchie del tecnico e diventare una presenza stabile nel progetto biancoceleste.

La convocazione di Bilic conferma dunque il valore del centrale, che potrà vivere un periodo ricco di impegni e di sfide prestigiose. Dopo la parentesi con il club, Sutalo sarà chiamato a rispondere anche alle esigenze della sua nazionale, in un gruppo che punta a mantenere alto il livello competitivo della Croazia. La lista completa: