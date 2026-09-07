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Mandas parla a DAZN: «C’è alchimia con i difensori! Gattuso è fondamentale, trasmette sicurezza»

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4 ore ago

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Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro l’Udinese

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro l’Udinese .Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

FORZA DEL GRUPPO – «La solidità del nostro reparto arretrato nasce dall’alchimia che si è creata nello spogliatoio. Durante la settimana ci applichiamo al massimo in allenamento e questa intesa collettiva si riflette poi direttamente sulle nostre prestazioni in campo».

GATTUSO – «Il mister è una persona eccezionale: la sua presenza è fondamentale perché riesce a trasmettere un’enorme sicurezza a me e a tutto il gruppo. Ci fa lavorare con un entusiasmo contagioso, ed è proprio questa la chiave per fare la differenza».

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