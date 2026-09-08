Mandas esulta dopo il tris di vittorie: «Grazie per il fantastico supporto! Continuiamo»

Mandas entusiasta per questo inizio di stagione da urlo da parte dei capitolini: le parole dell’estremo difensore greco sui social

La Lazio vola in campionato e conquista la terza vittoria consecutiva. Dopo i successi contro Bologna e Genoa, la squadra di Gennaro Gattuso supera anche l’Udinese e resta a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di Serie A.

Una rimonta firmata dai nuovi protagonisti biancocelesti: al vantaggio iniziale di Karlstrom ha risposto prima Davide Frattesi, autore del gol del pareggio, poi Albert Gudmundsson, che ha completato la rimonta regalando altri tre punti alla formazione capitolina. Un avvio di stagione importante per la Lazio, che ha trovato continuità nei risultati e ha mostrato anche il contributo dei nuovi acquisti arrivati durante il mercato estivo.

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Mandas celebra il successo dopo la vittoria contro l’Udinese

Tra i protagonisti della sfida c’è anche Christos Mandas, portiere biancoceleste che ha voluto condividere sui social tutta la soddisfazione per il risultato ottenuto. L’estremo difensore greco ha pubblicato alcuni scatti della partita sul proprio profilo Instagram, accompagnandoli con un messaggio dedicato soprattutto ai tifosi della Lazio presenti nel settore ospiti.

«Grazie per il fantastico supporto! Continuiamo!»

Parole che testimoniano il rapporto sempre più forte tra la squadra e il pubblico biancoceleste, fondamentale in un percorso che punta a costruire entusiasmo e fiducia.

Lazio, tre vittorie e nuovi acquisti subito protagonisti

Il successo contro l’Udinese conferma il buon impatto dei nuovi arrivati. Frattesi e Gudmundsson hanno infatti deciso la gara con due gol pesanti, dimostrando subito il loro valore all’interno del progetto tecnico di Gattuso.

La Lazio ha saputo reagire dopo un avvio problematico tra calciomercato bloccato ed eliminazione dalla coppa Italia, mostrando carattere e capacità di gestione dei momenti difficili. Un segnale importante per una squadra profondamente rinnovata durante l’estate.

L’entusiasmo cresce mentre il gruppo di Gattuso cerca conferme

Il messaggio di Mandas rappresenta lo spirito di un ambiente che sta ritrovando entusiasmo dopo una fase di cambiamenti. Tre vittorie nelle prime tre giornate hanno dato fiducia alla squadra e ai tifosi, ma il percorso è ancora lungo.

La Lazio dovrà ora confermare quanto mostrato nelle prime uscite, continuando a sfruttare la qualità dei nuovi innesti e la guida di Gattuso. Il prossimo obiettivo sarà mantenere la vetta e dimostrare che il grande avvio di stagione non è soltanto un momento positivo, ma l’inizio di un progetto solido.