Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una densa intervista in occasione del suo compleanno! Focus sulla lotta Scudetto con un occhio rivolto alla Lazio di Gattuso

All’indomani del suo 62° compleanno, Roberto Mancini ha analizzato anche la corsa scudetto in una lunga intervista concessa a Il Corriere dello Sport. Il Ct dell’Italia ha indicato l’Inter come la squadra più forte del campionato, ma ha riservato parole significative anche ai biancocelesti di Gennaro Gattuso.

Secondo Mancini, infatti, la Lazio non è destinata a crollare nonostante le aspettative iniziali. Il pronostico per il titolo, però, va alla Roma, che il Commissario tecnico considera la possibile vincitrice del campionato. Non sono mancati, inoltre, riferimenti alla Nazionale, alla recente sconfitta contro il Belgio, al rapporto con Sinisa Mihajlovic e Luca Vialli.

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Lazio, Mancini ricorda una squadra arrivata al limite

Parlando della Lazio attuale e del momento vissuto da Gattuso dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, Mancini ha ricordato una situazione vissuta direttamente da protagonista: «Era saltata».

Il riferimento era alla Lazio del passato, alle prese anche con problemi economici e stipendi non pagati: «Sono cose che capitano quando pensi di aver toccato il fondo e di non riuscire a riemergere. A Gattuso è successo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia».

Mancini ha poi ricordato anche gli scontri fisici di quegli anni, con una battuta su Angelo Peruzzi: «Con Peruzzi? Leggenda, e poi Angelo era bello grosso…».

La lezione di Mancini sulla libertà dei giocatori

Il Ct ha parlato anche della propria filosofia di allenatore, spiegando di non essere mai stato particolarmente legato a schemi rigidi: «Io do libertà, poi parlo con i ragazzi, penso che a certi livelli i giocatori debbano essere lasciati abbastanza liberi di esprimersi».

Mancini ha quindi ricordato la costruzione della sua prima Nazionale, inizialmente accolta con grande scetticismo: «Quando abbiamo costruito la prima Nazionale, in giro non c’era nessuno che credesse in noi. Eravamo la settima, ottava in Europa.

Dicevano che Verratti e Jorginho non avrebbero potuto giocare insieme e hanno formato un centrocampo fantastico. Siamo stati quattro anni senza perdere una partita, quindi abbiamo costruito, abbiamo giocato bene, molto bene, adesso dobbiamo ripeterci».

Mancini analizza anche la sconfitta con il Belgio

Il Commissario tecnico ha poi affrontato il percorso della Nazionale nella Nations League, soffermandosi sulla pesante sconfitta contro il Belgio: «Ci siamo rimasti male. All’inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Ho rivisto il 4-1 per capire le ragioni di una sconfitta del genere.

Per 45 minuti non hanno fatto niente più di noi. Due, tre episodi hanno cambiato la partita. Siamo stati un po’ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due col Belgio che le due con la Francia».

Mancini ha anche riconosciuto le proprie responsabilità per alcune dichiarazioni precedenti: «E ho riconosciuto l’errore. Non ho cercato attenuanti, né alibi. Ho tentato una spiegazione e mi sono scusato a più riprese».

Il ricordo di Mihajlovic e Vialli

Spazio anche alla memoria di Sinisa Mihajlovic e Luca Vialli, due figure importanti nella carriera e nella vita di Mancini. Sul serbo, l’ex tecnico ha ricordato come nacque l’idea di portarlo alla Lazio:

«Sinisa lo presi io dalla Roma. Dopo la partita in coppacampioni con la Stella Rossa dissi al presidente di acquistare Mihajlovic, solo che in quel momento non si poteva ancora, i giocatori slavi non li lasciavano uscire. L’anno seguente lui passò alla Roma, non fece bene e io tornai alla carica con Mantovani».

Lazio, il pronostico di Mancini sullo Scudetto

Infine, la domanda sulla corsa al titolo ha prodotto una risposta netta: «Penso la Roma».

Mancini ha, però, indicato nell’Inter la squadra più forte, spiegando anche perché il Napoli abbia perso terreno: «Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo».

Un messaggio particolarmente significativo per la squadra di Gattuso, che secondo Mancini non deve essere considerata una semplice meteora della parte alta della classifica!