Ivan Juric ha parlato della lotta per il titolo nella conferenza stampa alla vigilia di Monza-Roma: il tecnico croato si è soffermato anche sul rendimento della squadra di Gattuso

La straordinaria partenza della Lazio in campionato sta alimentando il dibattito sulle possibili protagoniste della corsa scudetto. A esprimersi sull’argomento è stato anche Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Monza e la Roma. Il tecnico croato ha indicato i giallorossi e l’Inter tra le principali candidate alla conquista del titolo, mostrando invece maggiore cautela sulle possibilità dei biancocelesti di mantenere il ritmo avuto finora.

Lazio, Juric si esprime sulla corsa scudetto

L’allenatore del Monza ha elogiato soprattutto la varietà delle soluzioni offensive della formazione di Gian Piero Gasperini, giudicandola particolarmente difficile da affrontare in questo momento della stagione. Quanto alla squadra di Gattuso, Juric preferisce attendere ulteriori conferme prima di sbilanciarsi.

CORSA SCUDETTO – «Per quanto riguarda lo scudetto, la considero una delle principali candidate insieme all’Inter. Vedremo se anche la Lazio riuscirà a mantenere questo ritmo, ma la Roma sta andando davvero forte. In questo momento mi sembra quella più difficile da affrontare, con più soluzioni offensive e un gioco che rende complicato capire da dove possa arrivare il pericolo».

Una considerazione interessante, soprattutto perché arriva da un allenatore che ha già avuto modo di affrontare direttamente i biancocelesti in questa stagione.

Lazio, la continuità sarà il vero banco di prova per Gattuso

Con 32 punti conquistati nelle prime dodici giornate, frutto di dieci vittorie e due pareggi, la Lazio ha costruito un vantaggio importante rispetto alle aspettative di inizio stagione. Il dubbio sollevato da Juric riguarda piuttosto la capacità dei biancocelesti di confermarsi su questi livelli nel lungo periodo.

È un interrogativo legittimo, considerando che la squadra capitolina non ha potuto rinforzarsi durante il mercato estivo e che nelle ultime settimane Gattuso ha dovuto fare i conti con diverse assenze pesanti.

D’altro canto, proprio la capacità di continuare a ottenere risultati nonostante gli infortuni rappresenta uno degli argomenti più solidi a favore della Lazio. La vittoria contro il Lecce, arrivata senza alcuni dei principali titolari, ne è stata una dimostrazione.

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Lazio, il derby di dicembre sarà un confronto diretto tra due grandi protagoniste del campionato

Le considerazioni di Juric acquistano ulteriore interesse anche in vista del derby del 13 dicembre. Lazio e Roma stanno vivendo una prima parte di stagione ben al di sopra delle aspettative e lo scontro diretto potrebbe fornire indicazioni importanti sulle rispettive ambizioni.

Gattuso, dal canto suo, continua a indicare quota 40 punti come primo traguardo da raggiungere, evitando accuratamente di alimentare il discorso scudetto.

La Lazio dovrà dimostrare di poter reggere alla distanza il confronto con società partite con ambizioni differenti. Intanto, però, dopo quasi un terzo di campionato, sono proprio le altre squadre a dover inseguire i biancocelesti.