Maldini, il passato con la Lazio è già alle spalle: «Questa con il Cagliari è una stagione più importante per me!»

Daniel Maldini, ex attaccante della Lazio ora al Cagliari, non mostra nessun rimpianto per i mesi vissuti da giocatore dei biancocelesti

Il passato alla Lazio è ormai un capitolo chiuso. Daniel Maldini guarda avanti e non vuole rimanere ancorato ai sei mesi vissuti in biancoceleste, un periodo in cui non è riuscito a trovare continuità né a incidere come avrebbe voluto. Il talento offensivo classe 2001 ha scelto di ripartire dal Cagliari, una nuova occasione per ritrovare fiducia e dimostrare il proprio valore.

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Arrivato alla corte di Fabio Pisacane, il giocatore ha subito trovato un contesto in cui sentirsi protagonista. L’obiettivo di Maldini non è però quello di tornare sugli episodi del passato, ma concentrarsi sul presente e sulla possibilità di costruire una stagione importante con la maglia rossoblù.

Maldini, il presente al Cagliari è la priorità

Nel pre partita della sfida contro il Lecce, valida per la 3ª giornata di Serie A 2026-2027, Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando come il nuovo percorso con il Cagliari rappresenti una fase fondamentale della sua carriera.

Il passaggio dalla Lazio al Cagliari viene vissuto da Daniel Maldini come una nuova opportunità, non come una semplice rivincita. Il classe 2001 sa che questa stagione può essere decisiva per la sua crescita e vuole sfruttarla al massimo. Le sue parole:

«Pisacane mi lascia libero con la palla e ho compiti precisi senza, è un bel bilancio per me. Passato? Questa è una stagione più importante per me, è il momento di spingere e far vedere di cosa sono capace».

Parole che confermano la maturità del giocatore, pronto a voltare pagina dopo un’esperienza complicata in biancoceleste. La priorità ora è il presente con il Cagliari, dove Maldini vuole ritrovare continuità, fiducia e soprattutto il rendimento che aveva mostrato in altri momenti della sua carriera.

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