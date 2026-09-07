Lazio, allarme Pinamonti: infortunio alla caviglia durante la sfida contro l’Udinese

Andrea Pinamonti si è fermato all’inizio della ripresa della sfida dello stadio Friuli tra l’Udinese e la Lazio. La ricostruzione e le sue condizioni

Brutte notizie per la Lazio e per Gennaro Gattuso. Nel corso della sfida contro l’Udinese, l’attaccante Andrea Pinamonti è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico accusato alla caviglia. L’episodio è arrivato dopo un contrasto con Christian Kabasele. Dopo il contatto, il centravanti biancoceleste è ricaduto male e ha immediatamente avvertito dolore, richiamando l’attenzione dello staff medico della Lazio.

Pinamonti ha provato a stringere i denti e a rimanere in campo per qualche minuto, cercando di superare il fastidio e dare comunque il proprio contributo alla squadra. La situazione, però, non è migliorata e il classe ’99 è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto a un compagno.

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Pinamonti, gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio

Al momento non ci sono ancora indicazioni precise sull’entità del problema accusato dall’attaccante. La Lazio attende infatti gli esami strumentali che permetteranno di valutare con maggiore precisione le condizioni della caviglia e stabilire gli eventuali tempi di recupero.

Lo staff medico biancoceleste monitorerà nelle prossime ore la situazione, considerando l’importanza di Pinamonti nelle rotazioni offensive di Gattuso.

Pinamonti, preoccupazione per Gattuso in vista dei prossimi impegni

L’infortunio arriva in un momento delicato della stagione, con Gattuso chiamato a gestire una rosa che dovrà affrontare diversi appuntamenti ravvicinati. Per questo motivo, il tecnico biancoceleste spera che il problema alla caviglia di Pinamonti possa rivelarsi meno grave del previsto.

L’eventuale assenza dell’attaccante rappresenterebbe infatti una difficoltà importante per la Lazio, che punta sulle sue caratteristiche per aumentare il peso offensivo della squadra.

Le prossime ore saranno quindi decisive: soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile capire se Pinamonti dovrà fermarsi oppure se potrà tornare rapidamente a disposizione di Gattuso. L’ambiente biancoceleste attende aggiornamenti con attenzione.