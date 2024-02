Luis Alberto a LSC: «Tre punti pesanti per quello che ci stanno dicendo. Non meritiamo certe critiche»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato così dopo il match giocato contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Luis Alberto a LSC dopo Cagliari-Lazio.

LE PAROLE – «Sono tre punti pesanti, il risultato serviva alla squadra per quello che sta accadendo e di quello che si sta dicendo. Non meritiamo di sentire certe parole. Oggi la squadra nei primi minuti era nervosa, ha accusato quello che ci avevano detto negli ultimi giorni. Abbiamo fatto una partita di squadra, si potevano fare anche più gol per quanto creato. Siamo in semifinale di Coppa Italia, agli ottavi di Champions: negli ultimi 20 anni la Lazio ci è arrivata due volte. Mancano tante gare, da fuori dovrebbero aiutarci un po’. Abbiamo parlato tanto in settimana, io e Ciro siamo quelli che dobbiamo dare di più».