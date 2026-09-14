Luis Alberto: «Improvviso e inaspettato il mio arrivo alla Lazio. Con Immobile feeling incredibile»

Luis Alberto ha ripercorso le tappe più significative della sua esperienza alla Lazio in un’intervista al portale “Abc.es”

In una lunga intervista concessa ad Abc.es, Luis Alberto ha ripercorso le tappe salienti del suo percorso alla Lazio: dall’arrivo sino all’intesa con Immobile e tanto altro. L’ex centrocampista biancoceleste ha quindi dichiarato:

ARRIVO ALLA LAZIO – «Il mio trasferimento in biancoceleste si è concretizzato in modo del tutto improvviso proprio al tramonto del calciomercato. Dopo un’ottima annata vissuta con la maglia del Deportivo La Coruña, la mia intenzione era quella di completare l’ultimo anno di intesa con il Liverpool, avendo già un’intesa verbale per fare ritorno nel campionato spagnolo nella stagione successiva; tuttavia, l’opportunità capitolina si è presentata all’ultimo istante. Ho accettato immediatamente, ma l’impatto iniziale si è rivelato assai complesso. Non vivevo con serietà la routine quotidiana e mi presentavo alle sedute di allenamento privo delle giuste motivazioni. Per evitare di abbandonare definitivamente l’attività agonistica ho dovuto intraprendere un percorso d’aiuto per ritrovare l’assetto mentale corretto: nel giro di breve tempo la situazione si è completamente ribaltata, permettendomi di scendere in campo con continuità, entusiasmo e ad altissimi livelli per anni».

SINTONIA IN CAMPO E FEELING CON IMMOBILE – «L’intesa con Ciro Immobile è stata immediata, esattamente come mi è sempre accaduto con i grandi terminali d’attacco avuti in carriera. Lui possiede un fiuto innato per il gol e una capacità straordinaria di attaccare la profondità, mentre la mia specialità è sempre stata quella di rifinire la manovra e regalare passaggi vincenti, un aspetto del gioco che amo profondamente. Sapeva perfettamente che a ogni suo inserimento sarebbe seguito un mio pallone preciso. Ciro Immobile rimane e rimarrà per sempre una figura iconica nella storia della Lazio: conquistare la Scarpa d’Oro duellando con fuoriclasse assoluti come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo rappresenta un’impresa di valore inestimabile».

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