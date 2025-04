Luis Alberto: «Inzaghi? E’ stato l’allenatore che mi ha capito meglio. E’ ancora sottovalutato ma…». Le parole dell’ex Lazio

Le parole di Luis Alberto a Marca.

PAROLE– «È stato l’allenatore che mi ha capito meglio, sia come calciatore che come persona. Ricordo che nella sua prima stagione giocavo poco, così gli chiesi di andare via. Ma lui mi disse di no, mi promise che avrebbe trovato uno spazio per me… e ha mantenuto la parola. Nella prima partita mi ha provato da trequartista, poi mediano, poi mezzala… Mi sono divertito tanto con lui, mi lasciava libero di creare e toccare spesso il pallone »

INZAGHI– «È anche sottovalutato. Forse perché la sua carriera è ancora relativamente breve, ma con Lazio (2016-2021) e Inter (2021-2025) ha già conquistato un campionato, tre Coppe Italia, cinque Supercoppe e ha raggiunto una finale di Champions League. E quest’anno ha lottato per il Triplete. A me piace molto. L’Inter è una grande squadra, ma se un giorno se ne andrà, sarà solo per allenarne un’altra dello stesso livello »

INTER– «È una squadra preparata molto bene. Subisce pochi gol, ma ne segna tanti… e questo spesso passa inosservato. Tutti sanno perfettamente cosa fare in campo e giocano in sintonia. Possono difendere sia con un pressing alto che in blocco medio, e in attacco hanno tante soluzioni. Sanno creare superiorità sulle fasce con Dumfries e Dimarco, che spingono molto, oppure costruire dal basso con Bastoni e Pavard, che sono bravi con il pallone. Non so se si possa dire che siano sottovalutati, ma l’Inter si è guadagnata tanto rispetto in questa Champions »