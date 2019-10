Luis Alberto, allarme rientrato: scongiurati i problemi muscolari

Luis Alberto s’è allenato regolarmente, scongiurato lo stiramento: dopo un allungo in partita, aveva iniziato a toccarsi la coscia

Luis Alberto in campo, e la Lazio tira un sospiro di sollievo. Nell’allenamento di ripresa, lo spagnolo si è allenato regolarmente, scongiurando lo stiramento a cui tutti avevano pensato quando, dopo un allungo in partita, aveva iniziato a toccarsi la coscia. Il ‘Mago’ non ha lamentato fastidi 24 ore dopo Lazio-Atalanta, è arruolatile per il Celtic, anche se probabilmente verrà risparmiato in vista di Firenze. Luis, ieri mattina, ha partecipato al riscaldamento, poi ha lavorato con i compagni impegnati sabato. In campo, invece, non c’era Marusic, tenuto a riposo dopo il doppio impegno con il Montenegro e la gara con l’Atalanta. Anche Lazzari non s’è fatto vedere: sembra recuperabile per la trasferta di Glasgow, ma le condizioni saranno più chiare oggi.

DISCORSO – Simone Inzaghi ha fatto un discorso alla squadra: «Perché dobbiamo subire per manifestare la nostra forza e reagire?», questo è stato il senso. Il gruppo tornerà a lavora oggi pomeriggio e domani mattina, mercoledì è prevista la rifinitura e poi la partenza per la Scozia. La Lazio pernotterà a Glasgow e rientrerà nella Capitale solamente venerdì, quando è stato fissato l’allenamento di ripresa. Il doppio confronto col Celtic, conclude il Corriere dello Sport, definirà il futuro dei biancocelesti in Europa: dopo aver riaperto i giochi contro il Rennes, serve una vittoria pesante.