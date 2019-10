Formello – Lazio, nessun problema per Luis Alberto. Out Lazzari

Luis Alberto sta bene. Lo spagnolo si allenato regolarmente a Formello, dopo il fastidio accusato contro l’Atalanta

Non c’è tempo per la Lazio. La squadra di Inzaghi si è, stamattina, ritrovata sul campo di Formello per preparare la gara contro il Celtic. Si riparte dal secondo tempo contro l’Atalanta, si riparte dal coraggio e la voglia di fare. Il mister ha rivisto in gruppo anche Luis Alberto che, sul finale di ieri, ha accusato una fastidio muscolare ma che oggi ha partecipato alla seduta di scarico.

Lavoro tecnico, invece, per i non impiegati nei novanta minuti contro l’Atalanta e per i subentrati: non si è visto Marusic, out anche Lazzari per un problema gastrointestinale.

Tra martedì e mercoledì il via anche alle prove tattiche per la sfida di Glasgow: Inzaghi potrà contare anche su Berisha, reduce da un affaticamento dopo gli impegni con la Nazionale.