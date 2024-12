Lotta Scudetto, Padovan sicuro: «La Lazio sarà l’outsider»

Lotta Scudetto, il commento di Giancarlo Padovan sulla corsa per il titolo in Serie A e il ruolo che ricoprirà la Lazio

Giancarlo Padovan ha parlato a news.superscommesse.it della Lotta Scudetto. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Scudetto? Credo che l’outsider più inaspettata sia la Lazio, mentre la Fiorentina andrà incontro ad un momento di ridimensionamento. Si guarda solo al rendimento in campionato e non a quello in Conference e in Coppa Italia: la Viola, infatti, in Conference League è molto esitante pur giocando contro squadre improponibili, e in Coppa è stata eliminata dall’Empoli pur giocando in casa. Per me la Fiorentina non è in grado sicuramente di lottare per lo Scudetto, mentre la Lazio può essere davvero la sorpresa in questo senso».