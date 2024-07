Lotito provoca la Roma: «Prima sono campioni d’Italia, salvo poi a fine anno accadere sempre QUESTO»

Lotito, il presidente biancoceleste rilascia delle forti dichiarazioni sul club giallorosso incendiando il derby capitolino

In occasione del Consiglio Federale tenuto in Lega, ha parlato il presidente della Lazio Claudio Lotito il quale lancia una forte frecciatina nei confronti della Roma ai microfoni dei cronisti presenti

PAROLE – Io non vendo sogni ma solide realtà, l’ho detto cento volte. I tfosi vogliono i sogni, prendiamo questo, prendiamo quest’altro…. Tutti contenti, poi dopo come qualche squadra, prima sono campioni d’Italia, poi alla fine attrezziamoci per l’anno prossimo, questo dicono a Roma, no?