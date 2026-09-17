Lotito rompe il silenzio: «Ho denunciato tutto quello che ho subìto in questi tre anni. Mai fatto nomi o cognomi!» - Lazio News 24

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha voluto fornire dei chiarimenti sull’inchiesta in corso e su altri temi d’attualità

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulle presunte pressioni per spingerlo a cedere il club biancoceleste. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il numero uno laziale ha affrontato diversi temi, dalle indagini in corso ai rapporti con la tifoseria organizzata, passando per il suo futuro alla guida della società. Lotito ha voluto precisare il proprio ruolo nella vicenda, spiegando di non aver indicato direttamente persone agli inquirenti, ma di aver presentato denunce contro ignoti dalle quali sarebbero poi emersi alcuni nomi nel corso delle verifiche investigative. Le sue parole:

INCHIESTA – «Io non ho mai fatto nomi e cognomi agli inquirenti. Bisignani, Masi, Maiolini? Io ho presentato denunce contro ignoti, quei nomi sono venuti fuori dalle indagini. E se poi, come ho letto, questi signori vorranno adire le vie legali sono liberissimi di farlo. Io non ho denunciato nessuno. Ho denunciato, però, tutto quello che ho subìto in questi tre anni e sofferto in silenzio, roba che neanche vi immaginate. Non ci sono rivincite da prendere e nessun regolamento di conti con nessuno, io vorrei solo continuare a fare bene il mio lavoro».

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MINACCE RICEVUTE – «È stato un continuo, di giorno e di notte, anche a Natale, a Capodanno, alla Befana, la mia scorta lo sa bene perché tante volte sono stati loro ad ascoltare le chiamate. Rivendico con orgoglio, da senatore, di aver rinunciato all’immunità per far acquisire i miei tabulati telefonici dalla Procura di Roma. Nella storia di Palazzo Madama non siamo in tantissimi. Come rivendico pure di essere il presidente più longevo nella storia della Lazio».

PAROLE CRAGNOTTI – «Volete sapere qual è la cosa che mi ha fatto più piacere ultimamente? Sono state le parole di Sergio Cragnotti, il presidente del secondo scudetto, sabato sera allo stadio Olimpico durante Lazio-Milan. Eravamo seduti quasi vicini e mi ha fatto i complimenti per la squadra allenata da Rino Gattuso».

RAPPORTO CON I TIFOSI E RICHIESTA DI SCUSE – «Io chiedo scusa per una cosa di cui mi sento responsabile, per degli errori commessi, per esempio alcune scelte tecniche da me avallate in passato, non chiedetemi quali. Ai tifosi scrissi una lettera aperta e può accadere che alcune mie dichiarazioni siano state interpretate in modo diverso. Continuerò a lavorare anche per migliorare quest’aspetto. Ma sappiano tutti che ogni scelta che compio è sempre orientata esclusivamente al bene della Lazio».

Le parole di Lotito arrivano quindi in un momento particolarmente delicato per il club biancoceleste, tra l’evoluzione dell’inchiesta e il tentativo della società di ricostruire un rapporto più sereno con una parte della tifoseria.