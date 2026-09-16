Lazio, l’infermeria si svuota: Gattuso ritrova uomini a centrocampo in vista della ripartenza - Lazio News 24

Lazio, recuperi importanti per Gennaro Gattuso verso le prossime due partite! Danilo Cataldi è tornato, Fisayo Dele-Bashiru vede il rientro. Le novità su Nicolò Rovella

La Lazio si prepara a sfruttare la sosta per recuperare energie e soprattutto giocatori importanti. L’emergenza che ha caratterizzato il primo mese di stagione ha coinvolto principalmente il centrocampo biancoceleste, ma il quadro sta lentamente migliorando: Gennaro Gattuso può contare sui primi rientri e attende altri elementi fondamentali per completare nuovamente il reparto.

Uno dei primi segnali positivi è arrivato con Danilo Cataldi, tornato tra i convocati nella sfida contro il Milan. La sua presenza aveva soprattutto un valore simbolico, considerando il lungo percorso di recupero affrontato durante l’estate. Ora il centrocampista punta a ritrovare gradualmente minuti e condizione per tornare una risorsa importante per il tecnico biancoceleste.

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Dele-Bashiru vicino al rientro: possibile convocazione contro il Venezia

Un altro recupero importante riguarda Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva costretto a fermarsi e nelle ultime sedute ha aumentato i carichi di lavoro. Le sensazioni sono positive e il giocatore potrebbe tornare a disposizione già per la trasferta contro il Venezia, anche se saranno decisive le prossime sessioni di allenamento per valutare la completa guarigione.

Rovella e Marusic: la sosta decisiva per tornare a disposizione

La situazione più delicata riguarda invece Nicolò Rovella e Adam Marusic, entrambi destinati a sfruttare la pausa del campionato per completare il recupero. Rovella si è fermato a causa di una lesione di primo grado al polpaccio rimediata contro il Genoa, andando ad aggiungersi alle difficoltà già vissute nella scorsa stagione con l’intervento per la pubalgia e la successiva frattura alla clavicola. Il centrocampista dovrebbe utilizzare la sosta per tornare progressivamente in gruppo e permettere a Gattuso di ritrovare un elemento fondamentale nella gestione del gioco.

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Per Marusic, invece, i tempi saranno più lunghi. Il montenegrino, fermatosi per un problema muscolare nella sfida contro il Bologna, punta a rientrare per la gara contro il Monza del 10 ottobre. Nel frattempo anche Doekhi si prepara al ritorno: il difensore, fermato da una frattura alla mano sinistra, potrà tornare grazie all’utilizzo di un tutore protettivo. La Lazio guarda quindi alla sosta come a un momento fondamentale per recuperare uomini e aumentare le soluzioni a disposizione di Gattuso.