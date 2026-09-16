Lazio e arbitri: incontro a Formello con Maurizio Mariani sui nuovi regolamenti - Lazio News 24

Lazio, si è tenuto a Formello un incontro l’arbitro Maurizio Mariani per fare il punto sui nuovi regolamenti in vigore nel calcio nostrano

Un appuntamento ormai consolidato per la Lazio, utile per approfondire la conoscenza delle dinamiche di gara e le modifiche al regolamento. Attraverso i propri canali ufficiali, la società capitolina ha reso nota la presenza dei vertici arbitrali presso il centro sportivo di Formello. Il club ha diffuso una nota informativa sulla giornata di studio e confronto: « Si è svolto oggi l’appuntamento annuale fra i tesserati biancocelesti e l’AIA per gli aggiornamenti relativi al regolamento della stagione 2026-2027. A rappresentare la classe arbitrale è stato Maurizio Mariani, fischietto internazionale, ormai prossimo alle 300 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della S.S. Lazio, Riccardo Pinzani. Il tradizionale incontro con la prima squadra si è tenuto nella sala video del Training Center S.S. Lazio, a Formello».

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La presenza di Mariani e il ruolo di Pinzan

La sessione di lavoro ha visto come relatore un arbitro di grande spessore ed esperienza internazionale. Maurizio Mariani, fischietto esperto e vicino al traguardo delle 300 direzioni tra Serie A e Serie B, ha condotto il briefing tecnico illustrando le casistiche e le direttive arbitrali che caratterizzeranno l’annata sportiva. Ad accogliere il direttore di gara è stato Riccardo Pinzani, in qualità di Club Referee Manager della società guidata da Claudio Lotito, figura chiave nel facilitare la comunicazione istituzionale tra la squadra e la classe arbitrale.

L’importanza dell’aggiornamento regolamentare per la Lazio

Il vertice all’interno della sala video del centro sportivo rappresenta un momento di fondamentale importanza tattica e disciplinare per la rosa biancoceleste. L’obiettivo primario di questi meeting periodici promossi dall’AIA è ridurre al minimo i dubbi di campo, prevenire sanzioni evitabili e favorire un clima di collaborazione serena e costruttiva tra i calciatori in campo e le terne arbitrali durante tutto il corso della stagione agonistica.