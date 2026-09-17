Pinamonti e il retroscena di mercato sull'arrivo alla Lazio! A Venezia l’occasione per conquistare Gattuso - Lazio News 24

Andrea Pinamonti è pronto al rilancio dopo un avvio condizionato da un fastidioso problema alla caviglia. Emerge un retroscena sulla volontà di arrivare alla Lazio

Il mercato estivo della Lazio ha regalato a Gennaro Gattuso diversi nuovi elementi che hanno avuto un impatto immediato sulla squadra biancoceleste. Tra gli ultimi arrivati, però, c’è anche chi non è ancora riuscito a mostrare pienamente il proprio valore: Andrea Pinamonti.

L’attaccante classe ’99, arrivato dal Sassuolo con l’obiettivo di diventare il riferimento offensivo della formazione capitolina, ha vissuto un inizio di stagione complicato. A rallentare il suo inserimento è stata soprattutto una contusione alla caviglia che gli ha impedito di trovare continuità e lo ha costretto a gestire i primi impegni con cautela. Finora Pinamonti ha raccolto soltanto 95 minuti complessivi, distribuiti in tre presenze. Un bottino limitato rispetto alle aspettative riposte su di lui dalla società e dallo stesso allenatore, che lo considera una pedina importante per dare peso e profondità al reparto offensivo.

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Pinamonti vuole riprendersi il posto da titolare contro il Venezia

La sfida contro il Venezia potrebbe rappresentare il momento della svolta per l’attaccante. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Gattuso sarebbe intenzionato a rilanciarlo dal primo minuto, concedendogli finalmente una vera occasione per entrare nei meccanismi della squadra. La scelta avrebbe un significato importante anche dal punto di vista tattico. La Lazio ha cercato sul mercato un centravanti capace di garantire presenza fisica in area di rigore, lavoro per la squadra e una maggiore varietà nelle soluzioni offensive. Proprio per questo motivo il nome di Pinamonti è stato a lungo seguito dalla dirigenza biancoceleste.

Il tecnico aspetta ora risposte sul campo, puntando sulla capacità dell’ex Sassuolo di trasformare il suo entusiasmo in prestazioni concrete. La gara contro il Venezia potrebbe diventare il primo vero banco di prova della sua avventura nella Capitale.

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Pinamonti scelto da Fabiani: la trattativa decisiva con il Sassuolo

Dietro l’arrivo dell’attaccante c’è stato un lungo lavoro del direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha individuato in Pinamonti il profilo ideale per completare il reparto offensivo della Lazio. La trattativa con il Sassuolo non è stata semplice, soprattutto a causa dei parametri economici imposti al club biancoceleste. A fare la differenza, però, è stata anche la volontà del giocatore, determinato a trasferirsi nella Capitale.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato proprio Pinamonti a spingere in prima persona per la chiusura dell’operazione, arrivando anche a insistere con il Sassuolo pur di riuscire a vestire la maglia della Lazio. Adesso l’attaccante ha davanti a sé una nuova opportunità: conquistare spazio, ritrovare il ritmo partita e dimostrare a Gattuso di poter essere il centravanti su cui costruire il futuro offensivo biancoceleste.