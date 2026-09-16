Lazio, a Formello l'obiettivo è mantenere la concentrazione: Gattuso isola la squadra dopo l'inchiesta - Lazio News 24

Lazio, a Formello l’obiettivo primario è non perdere la concentrazione dopo i recenti fatti che stanno scuotendo i biancocelesti. Gattuso isola la squadra

La nuova bufera giudiziaria rischia di compromettere il momento d’oro vissuto sul campo dal club biancoceleste. Come riferisce Il Messaggero, l’indagine della DDA di Roma sulle presunte pressioni per costringere Claudio Lotito a cedere la società getta un’ombra sul brillante avvio della squadra di Gattuso, sorprendentemente al secondo posto in classifica dopo quattro giornate. Nonostante l’inizio esaltante, il caos societario rischia di rialimentare il dissenso della piazza e di rendere vano ogni tentativo di riavvicinamento allo stadio Olimpico.

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Il clima a Formello e la gestione della squadra di Gattuso

All’interno del centro sportivo si respira forte sconforto per l’ennesima tempesta mediatica. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha lanciato un accorato appello al dialogo e ad abbassare i toni, invitando il presidente a cercare una mediazione con la tifoseria. Dal canto suo, l’allenatore Gennaro Gattuso ha ribadito al gruppo la necessità di isolarsi dalle vicende esterne per concentrarsi esclusivamente sul campo. Il capitano Mattia Zaccagni e i compagni continuano a soffrire la solitudine nelle gare interne, a differenza del massiccio sostegno registrato durante le trasferte.

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La posizione di Claudio Lotito e il futuro della squadra di Gattuso

La frattura tra la presidenza e l’ambiente appare sempre più profonda. Se da una parte il patron Lotito si dice convinto dell’esistenza di una macchinazione ai suoi danni, dall’altra i tifosi contestano un atteggiamento ritenuto di sfida perenne. La lettera d’apertura inviata recentemente dal presidente non ha avuto seguito, lasciando la squadra di Gattuso a dover gestire una complessa situazione ambientale nel bel mezzo di un campionato che la vede protagonista.