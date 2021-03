Lotito, show nel Consiglio di Lega straordinario: il retroscena

Claudio Lotito ha fatto sentire la propria voce nel Consiglio di Lega straordinario: il presidente della Lazio non ha potuto votare, ma…

Nella giornata di ieri si è svolto un consiglio di Lega straordinario per decidere su Lazio Torino. Tra i partecipanti alla riunione online anche Lotito, che, come spiega Tuttosport, ha fatto valere le proprie ragioni. In quanto Consigliere Federale, il presidente biancoceleste non ha potuto votare, ma ha fatto sentire la propria voce anche con modi abbastanza bruschi.

Dal Pino ha voluto che i club votassero sulla questione, per capire se rinviare o meno la sfida. Solo due società hanno votato per il rinvio: ovviamente il Torino e il Milan.