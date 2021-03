Il Consiglio di Lega convocato d’urgenza ha ribadito l’intenzione di non voler rinviare il match tra Lazio e Torino

Il Consiglio di Lega ha deciso in questi momenti che Lazio-Torino non sarà rinviata. Convocato d’urgenza, il Consiglio ha ribadito l’intenzione di non rinviare il match questa sera, valido come anticipo della 25ª giornata.

È quasi certo quindi che la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo all’Olimpico mentre il Torino – bloccato dall’Asl – non sarà a Roma per il match.