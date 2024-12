Lobotka esalta la Lazio: «Dura da affrontare, giocano un bel calcio»

Lobotka, ai microfoni di Radio CRC, ha parlato anche dei biancocelesti in vista del doppio confronto tra Lazio e Napoli

Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, tra gli altri argomenti ha trattato quello relativo alla Lazio. Il centrocampista ha speso belle parole nei confronti della prossima avversaria del Napoli in Coppa Italia e Serie A.

LE PAROLE – «Ho visto giocare la Lazio in campionato, sono un’ottima squadra, giocano un bel calcio. Ci aspetta una partita molto difficile soprattutto in casa loro. Anche domenica ci sarà una tipologia di partita complessa perché hanno ottimi giocatori e sarà dura affrontare questa Lazio. Conte è attentissimo ai dettagli. Abbiamo preparato la partita e sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere».