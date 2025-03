Liverani: «In Europa non ci sono partite semplici...»

Le parole di Liverani sulla prestazione della Lazio ieri all’Olimpico contro il Plzen. Ecco cosa ha detto

Di seguito le parole di Liverani a Radiosei.

PAROLE– «In Europa non ci sono partite semplici. Il Viktoria sono anni che partecipa alle coppe, è una squadra molti fisica e fastidiosa. Nella prestazione, anche negativa, è sempre squadra, sempre unita. Ultimamente non vediamo una Lazio brillante, ma quando non lo sei, devi trovare il modo di fare risultato: questo è riuscita a fare la squadra di Baroni. Ora guai a pensare che sia una passeggiata il Bodo: specialmente da loro, sul sintetico, sarà molto complicata. Fosse per me non esisterebbero i sintetici ad alti livelli. Mi auguro di vedere un Olimpico pieno: adesso più che mai serve »