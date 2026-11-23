Le considerazioni dell’ex biancoceleste Fabio Liverani! Dalla vittoria della Lazio contro il Lecce all’analisi sui singoli giocatori

La Lazio continua il proprio percorso al vertice della Serie A e il successo contro il Lecce ha offerto ulteriori spunti di analisi. Ai microfoni di Radiosei, l’ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani ha sottolineato soprattutto la capacità della squadra di Gennaro Gattuso di reagire a un avvio complicato, individuando nella crescita durante la partita uno dei segnali più importanti.

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Liverani promuove la reazione col Lecce

«Il risultato contro il Lecce rappresenta un segnale importante. Nei primi 15-20 minuti la Lazio ha avuto qualche difficoltà a esprimere il proprio calcio, ma proprio in questi momenti si riconoscono le squadre forti. Al primo episodio utile i biancocelesti hanno cambiato la partita, poi Taylor e Frattesi hanno aumentato la qualità e indirizzato la gara verso un dominio sempre più netto».

Lazio, Gattuso ha rilanciato Isaksen

Liverani ha poi evidenziato la crescita di Isaksen e Noslin: «Isaksen aveva perso fiducia, mentre oggi si sente nuovamente libero di rischiare e giocare con convinzione. Anche Noslin sta mostrando qualità importanti. Sono aspetti che Gattuso è riuscito a tirare fuori dall’intero gruppo, come dimostra anche l’impatto di Cancellieri».

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Centrocampo e prossime sfide

Infine, l’ex biancoceleste ha promosso il centrocampo: «La Lazio ha un reparto completo e ben assortito, con giocatori diversi come Rovella e Dele-Bashiru. In una stagione senza coppe rappresenta un punto di forza. Contro Torino e Roma tornerà però la sfida contro squadre capaci di giocare uomo su uomo: saranno partite importanti per capire quanto può realmente valere questa Lazio».