Stefano Mattei esalta Belahyane ed esprime la propria opinione sulla vittoria rimediata all’Olimpico! Ecco quanto filtra

La Lazio continua a correre e il successo contro il Lecce ha confermato il momento particolarmente positivo della squadra di Gennaro Gattuso. Dopo l’ennesima vittoria conquistata all’Olimpico, il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato la corsa al vertice della Serie A e individuato alcuni degli elementi che stanno permettendo ai biancocelesti di mantenersi ai piani alti.

Mattei: «La corsa al vertice coinvolge cinque squadre»

Secondo Mattei, il campionato resta apertissimo e le motivazioni potrebbero avere un peso determinante nella lotta per le prime posizioni: «Credo che la corsa al vertice possa coinvolgere cinque squadre, quindi da qui alla fine può davvero accadere di tutto. Le motivazioni stanno incidendo moltissimo, sia quando spingono una squadra a fare meglio sia quando vengono meno».

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La chiave è la corsa

Tra i punti di forza della squadra di Gattuso, Mattei individua anche la capacità di correre e sacrificarsi per tutta la gara: «I numeri indicano che la Lazio è la squadra che corre maggiormente e credo che questo rappresenti uno dei segreti del lavoro di Gattuso. L’intensità è diventata una caratteristica fondamentale del gruppo».

Belahyane convince anche nei duelli

Il giornalista ha poi premiato Belahyane come migliore in campo contro il Lecce: «Per me Belahyane è stato il migliore. Riesce a vincere tanti duelli nonostante non abbia una struttura fisica imponente. Anche il recupero di Noslin dentro l’area racconta perfettamente lo spirito di questa Lazio».

Rovella resta un valore aggiunto

Infine, Mattei ha sottolineato la profondità della rosa: «In questo momento Belahyane è il titolare, ma sapere di avere Rovella, che all’inizio era la prima scelta, come alternativa aumenta ulteriormente la qualità tecnica della squadra».