Lazio, Mario Nicolae racconta la crescita di Oliver Provstgaard dai primi passi al Vejle fino al trasferimento in biancoceleste. Il dirigente svela la concorrenza del Pisa

Il percorso di Oliver Provstgaard continua a far parlare anche fuori dall’Italia. Il difensore della Lazio, arrivato dal Vejle, è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a TMW da Mario Nicolae, attuale uomo mercato del Rapid Bucarest ed ex direttore sportivo del club danese. Proprio il dirigente che ha creduto nelle qualità del centrale quando era ancora giovanissimo ha raccontato alcuni retroscena della sua crescita, soffermandosi anche sulle trattative che hanno portato al trasferimento nella Capitale.

Dalle difficoltà iniziali legate a un grave infortunio fino all’affermazione nel calcio professionistico, Provstgaard ha seguito un percorso costruito attraverso fiducia, lavoro e continuità. Un progetto che, secondo Nicolae, aveva fin dall’inizio l’obiettivo di preparare il calciatore al salto verso uno dei principali campionati europei.

«Quando sono arrivato al Velje la squadra era ultima in classifica in Danimarca, a dicembre. Ci stavamo organizzando per il ritiro ad Antalya in Turchia, stavamo facendo la rosa di chi sarebbe venuto con noi. Ero nuovo, ho sentito tante opinioni tra proprietà e staff sui giocatori interessanti, quelli con cui proseguire. Mi hanno accennato di Provstgaard che in quel momento era giovane, veniva dall’accademia ma arrivava dai problemi ai crociati e non giocava da mesi. Però era giovane, di prospettiva, fisicamente molto interessante e intelligente. Mi è sembrato giusto portarlo subito in ritiro con noi. Ho iniziato a conoscerlo e ho rinnovato subito il suo contratto!»

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Una scelta che si sarebbe rivelata determinante per la carriera del calciatore, successivamente diventato uno dei punti di riferimento della formazione danese.

«A marzo abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso un tecnico croato molto giovane come Ivan Prelec, che aveva esperienza nell’accademia della Dinamo Zagabria e quindi coi ragazzi. Gli ho accennato il progetto Provstgaard, lì siamo retrocessi ma Oliver ha esordito tra i pro in Serie A. Il secondo anno siamo tornati subito su, vincendo la Serie B danese con lui titolarissimo. Non ho solo avuto fiducia e visione su Provstgaard ma c’è stato anche un progetto con lui, con allenatore e proprietà, abbiamo detto che era un prospetto della società con cui c’era da lavorare per creare un prodotto per una grande lega europea. Gli abbiamo dato fiducia anche quando, e capitava poche volte, non giocava bene».

il retroscena sul trasferimento di Provstgaard: anche il Pisa era in corsa

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda proprio il calciomercato della Lazio. Prima dell’approdo in biancoceleste, infatti, Provstgaard aveva attirato l’interesse di diverse società, tra cui il Pisa, che aveva presentato una proposta ufficiale. A fare la differenza sarebbe stata l’offerta del club capitolino, insieme ai rapporti già esistenti con gli agenti del calciatore.

«Lui ha lavorato come un pazzo: è arrivato in Under 21, poi è stato capitano dell’Under, in Serie A poi ha giocato chiaramente da titolare. Poi siamo riusciti a venderlo alla Lazio proprio nella settimana in cui il club è stato poi venduto e poi sono andato via anche io… La Lazio ha fatto la miglior offerta, c’era il Pisa con un’offerta ufficiale e anche altri club. Tramite i suoi agenti, che avevano già Isaksen alla Lazio, è stata un’operazione importante e chiaramente questo è stato un fattore».

Nicolae non ha dubbi sul futuro di Provstgaard: la sorprendente apertura a Chivu

Nella parte conclusiva dell’intervista, l’ex direttore sportivo del Vejle ha spiegato perché riteneva Provstgaard già pronto per affrontare un campionato competitivo come quello italiano. Non è mancato un riferimento all’Inter e a Cristian Chivu, con un paragone legato al percorso di Yann Bisseck, arrivato in Italia dopo l’esperienza all’Aarhus.

«Era già pronto per andare in un top club. Poteva andare al Midtjylland, al Copenhagen, ma sarebbe stato solo un salto di livello interno anche se molto importante. Dal Vejle alla Lazio è stato il grande salto, chiaramente, ma sì, era già pronto. L’Italia ha sempre apprezzato i giocatori scandinavi, non è un caso che ci abbiano pensato. Per me vederlo in prima pagina su un grande quotidiano è un grande orgoglio. Penso che il calcio ci sorprenda ogni giorno: all’Inter gioca Bisseck che è arrivato dall’Aarhus, Oliver ha fatto tanta esperienza. Con un allenatore come Chivu potrebbe fare grandi cose, non credo ci saranno problemi nel caso».