L’ex biancoceleste Nicolò Casale e le parole in conferenza stampa con uno sguardo alla Lazio! Cosa filtra in merito

Il pareggio contro l’Udinese ha offerto l’occasione per parlare anche del momento di Nicolò Casale, oggi difensore del Bologna, ma protagonista in passato con la maglia della Lazio.

Al termine della partita, in conferenza stampa, al centrale rossoblù è stato chiesto se avvertisse di essere tornato sui livelli mostrati durante la sua esperienza nella Capitale, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Maurizio Sarri. Una domanda che ha riportato alla memoria un periodo importante della sua carriera.

Casale torna sul suo passato

Il difensore ha preferito concentrarsi sul presente, riconoscendo però il momento positivo che sta attraversando: «Se sono tornato ai livelli della Lazio? Sto vivendo un periodo positivo e sento di poter dare ancora molto durante questa stagione».

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La riconoscenza dell’ex biancoceleste

Casale ha rivolto un pensiero all’ambiente che lo sta accompagnando nella sua nuova esperienza: «Sono molto grato al club, all’allenatore e ai tifosi per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. Il loro sostegno è stato importante».

Lazio, un presente da protagonista

Le parole del difensore testimoniano dunque la volontà di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni e ritrovare continuità. Il ricordo della Lazio resta parte del suo percorso, ma oggi Casale guarda soprattutto al presente con il Bologna, dove punta a confermare il momento positivo.