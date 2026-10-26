Liverani non ha dubbi: «La Lazio ha intrapreso la strada giusta! Il sesto posto sarebbe un obiettivo importante»

Fabio Liverani, ex Lazio, ha espresso le proprie considerazioni sulla squadra biancoceleste! Sguardo alla gara con il Sassuolo

La Lazio sta sorprendendo tutti! Il percorso brillante ideato da Gennaro Gattuso fa parlare. L’ex biancoceleste Fabio Liverani ha detto la sua ai microfoni di Radiosei, vi proponiamo le dichiarazioni:

STRADA – «La Lazio ha intrapreso la strada giusta e oggi è consapevole delle proprie potenzialità. Inoltre, ha un allenatore che non ha bisogno di mettere ulteriore pressione sulla squadra».

FUOCO DENTRO – «È giusto che questa squadra abbia il fuoco dentro, ma deve anche essere consapevole che gli obiettivi si raggiungono a maggio. Ci sono valori importanti, ma bisogna avere la forza di conservarli e affrontare con serenità anche i momenti negativi.

Ognuno deve svolgere il proprio ruolo, compreso chi deve mantenere una capacità di analisi razionale. Se, dopo questo ottimo avvio, la Lazio non dovesse raggiungere la Champions League, non significherebbe necessariamente aver fallito».

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SESTO POSTO – «Il sesto posto, per esempio, rappresenterebbe già un traguardo importante. Non dobbiamo dimenticare che la società ha inserito nel contratto di Gattuso una clausola di rinnovo legata almeno al dodicesimo posto.

È fondamentale ricordare quali fossero gli obiettivi iniziali della Lazio per poter valutare correttamente il lavoro dell’allenatore e della squadra. Il tifoso, invece, fa bene a esaltarsi e a sognare: vive anche di questo. L’importante è che il gruppo riesca sempre a mantenere il giusto equilibrio».

GOL SUBITI – «Nessun gol subito nei primi tempi? L’unica prima frazione nella quale la Lazio ha sbagliato soprattutto l’atteggiamento è stata quella di Venezia. In generale, però, l’approccio alle partite è quasi sempre corretto e questo rappresenta un dato significativo, perché conferma la mentalità con cui la squadra sta affrontando le gare».

SASSUOLO – «Il Sassuolo è una squadra che ha conquistato la maggior parte dei suoi punti in casa. Ha giocatori di qualità e alcuni elementi sono stati fatti riposare a Como.

Sarà una partita interessante, anche perché si affronteranno due squadre che giocano con il 4-3-3 e che spesso vanno a uomo sui riferimenti. Sarà una bella sfida, ricca di duelli. Chi commetterà meno errori dal punto di vista tecnico avrà maggiori possibilità. Non credo che Gattuso cambierà molto il blocco iniziale della squadra».