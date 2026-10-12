Lazio, goleada dell’Under 14 e due primati in classifica. Tutti i risultati del weekend

Settore giovanile Lazio, weekend senza sconfitte per le formazioni biancocelesti: tre pareggi e una vittoria nelle gare del 10 e 11 ottobre: tutti i risultati

Il settore giovanile della Lazio continua a regalare risultati incoraggianti in questo avvio di stagione 2026/2027. Il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 ottobre si è concluso senza sconfitte per le quattro formazioni biancocelesti impegnate nei rispettivi campionati. Il bilancio complessivo parla di una vittoria e tre pareggi, con prestazioni che confermano il buon momento delle giovani aquile.

A prendersi la scena è soprattutto l’Under 14, protagonista di una straordinaria vittoria per 10-0, ma arrivano indicazioni positive anche dalle categorie superiori. L’Under 15 mantiene il primato solitario, mentre l’Under 16 allunga la propria imbattibilità. Più amaro, invece, il pareggio dell’Under 17, raggiunta dall’Avellino nei minuti di recupero.

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L’Under 17 viene raggiunta dall’Avellino nel recupero

Un pareggio che lascia inevitabilmente qualche rimpianto quello conquistato dall’Under 17 di Alessio Fazi, fermata sul 2-2 dall’Avellino nella quinta giornata di campionato.

I biancocelesti partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo appena un minuto grazie a Tacchi. Gli ospiti ristabiliscono l’equilibrio nella ripresa con Gaglione, prima del nuovo sorpasso laziale firmato dal capitano Gianmarco Ricci al 32′.

Quando la vittoria sembra ormai vicina, arriva la doccia fredda: al quinto minuto di recupero Villari realizza la rete del definitivo 2-2. Da segnalare anche l’espulsione di Veridiano allo scadere del primo tempo, episodio che ha costretto la Lazio a disputare tutta la ripresa in inferiorità numerica. Per la formazione di Fazi si tratta del primo pareggio stagionale.

Lazio, l’Under 16 resta imbattuta: spettacolare 3-3 contro il Lecce

Partita ricca di emozioni anche per l’Under 16 allenata da Simone Rughetti, protagonista di un rocambolesco 3-3 sul campo del Lecce.

La Lazio disputa un primo tempo di grande efficacia offensiva, trascinata dalla doppietta di Bacchi e dalla rete di Pellegrino. I biancocelesti chiudono la prima frazione avanti 3-1, ma nella ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa. Musollino accorcia le distanze, mentre Greco, su calcio di rigore, firma il definitivo pareggio.

Un risultato che permette comunque alle giovani aquile di raggiungere il quinto risultato utile consecutivo, con tre vittorie e due pareggi. Le due formazioni restano inoltre appaiate al terzo posto della classifica.

L’Under 15 conserva il primato solitario nonostante il pareggio

Si interrompe a quattro la serie di vittorie consecutive dell’Under 15 di Valerio Gualdaroni, che torna dalla trasferta di Lecce con un pareggio per 1-1.

Dopo una partita combattuta, i biancocelesti riescono a sbloccare il risultato al 32′ della ripresa grazie al calcio di rigore trasformato da Punzo. La gioia dura però pochi minuti: al 39′ Cretì trova la rete che permette ai salentini di ristabilire la parità.

Nonostante i due punti lasciati per strada, la Lazio può sorridere guardando la classifica. Grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti, infatti, i ragazzi di Gualdaroni mantengono il primo posto solitario, confermando un avvio di campionato particolarmente positivo.

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L’Under 14 è una macchina da gol: dieci reti e quarto successo consecutivo

La prestazione più impressionante del weekend porta la firma dell’Under 14 guidata da Igor Spiridigliozzi, capace di travolgere l’Atletico Roma Nord Lodigiani con un clamoroso 10-0.

Una gara dominata dalle giovani aquile, che indirizzano immediatamente il confronto grazie a un attacco particolarmente prolifico. Nel tabellino dei marcatori finiscono De Francesco, Formosa e Brancato, tutti autori di una doppietta, oltre a Luttazi, Natali, Iembo e Vollaro.

Una vittoria che permette alla formazione biancoceleste di consolidare il proprio percorso netto: quattro successi nelle prime quattro giornate del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio resta così in testa alla classifica, confermando l’ottimo rendimento di un gruppo che sta dimostrando grande continuità.

Settore giovanile Lazio, rinviato il derby dell’Under 18 contro la Roma

Nessun impegno ufficiale nel fine settimana per l’Under 18 allenata da Cristiano Lombardi. L’attesissimo derby contro la Roma, inizialmente previsto nella sesta giornata del campionato Under 18 Professionisti, è stato infatti rinviato. La stracittadina si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 15:00, presso il Salaria Sport Village di Roma.

Nel complesso, il weekend lascia segnali incoraggianti per il vivaio biancoceleste. La continuità dei risultati e i primati mantenuti da Under 14 e Under 15 rappresentano elementi positivi in questa prima fase della stagione, anche se i pareggi subiti in rimonta evidenziano alcuni aspetti sui quali le squadre potranno lavorare nei prossimi appuntamenti.