Conferenza stampa Gattuso: «Ce la giocheremo a Torino! Juventus squadra forte. Non dobbiamo commettere gli errori delle ultime partite»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio presenta la sfida della 7a giornata contro la Juventus

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa a Formello per presentare la sfida contro la Juventus, in programma domani sera all’Allianz Stadium alle 20.45 nella cornice della settima giornata di Serie A. Seguite con LazioNews24 la diretta a partire dalle 12.30!

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LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

PARTITA DECISIVA PER LE AMBIZIONI – «Domani è la settima giornata, andremo a Torino con la consapevolezza che giocheremo contro una grande squadra, che ha raccolto poco. Sulla carta sono più forti di noi, ma ce la giocheremo con consapevolezza, senza timore. Dobbiamo migliorare, ma non non deve esserci paura».

JUVENTUS – «Affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, può giocare a 2, 3, 4. E’ una squadra fisica, ha velocità sugli esterni. Serve tanto coraggio contro i bianconeri. Dobbiamo fare quel che sappiamo fare, partire forti, essere intensi. La Juventus rimane una buona squadra.».

RICORDI DA EX GIOCATORE – «Il passato è passato, contro di loro ho perso 4 finali e vinta una. Domani sarà una partita diversa!».

CAMBIO TATTICO – «E’ normale che serve il blocco difensivo, ma quando si va si va con coraggio, poi dipende dalle zone di campo, ma l’importante è compattarsi difensivamente e poi portarsi avanti e metterli in difficoltà per la mentalità di gioco che hanno.».

TENUTA MENTALE – «Abbiamo alzato il minutaggio per stare in campo, si può migliorare su questo e aumentare i giri. E’ una squadra che lavora sempre, con grande partecipazione. Poi vedi tantissime partite che, giocando a campo aperto, possono emergere delle difficoltà. Ho rivisto la partita con il Monza, il problema è che certe volte ci addormentiamo, eravamo 5 contro due di loro, davamo la palla e la possibilità di farli salire; da questo punto di vista si deve migliorare».

BELAHYANE – «Tutti i giocatori stanno rispondendo bene! I giocatori devono farsi trovare pronti a prescindere dal minutaggio, soprattutto da chi l’anno scorso ha giocato pronto. Belahyane mi è venuto a trovare scusandosi, ma con il lavoro ha dimostrato che può essere protagonista».

VALORE DA ALLENATORE – «Se io ascoltavo tutti i giudizi subiti in 17 anni da giocatori, non avrei fatto un quarto della carriera fatta. Non posso piacere a tutti, ma in questi anni non tutti sono stati onesti con me. Uno non deve guardare solo ai trofei, ma anche al lavoro! Il gioco del calcio mi fa venire il formicolio nello stomaco, svolgo questo lavoro per passione e preferisco il ruolo da tecnico, perché il lavoro lo sento mio. Proseguo come sempre fatto, ci saranno momenti negativi ma fa parte del percorso. Come allenatore sono migliorato, ho più conoscenze, posso migliorare e ci tengo a farlo».

ATTEGGIAMENTO SQUADRA – «Non serve giocare linea linea, effettuare passaggi senza senso. Bisogna occupare meglio nelle due fasi di possesso e non, il problema è qua secondo me, bisogna migliorare, essere bravi a capire e occupare in maniera perfetta».

CAMBIO DI FORMAZIONE, PELLEGRINI E SUTALO – «Pellegrini è stato reintegrato e partirà con noi, è a tutti gli effetti a disposizione, su altro non rispondo. La formazione di domani sarà una sorpresa, ma sicuramente schiererò la migliore formazione in campo».

PROVA PIU’ MATURA – «Non avere quel blackout registrato nelle ultime uscite, come successo contro Milan e Monza. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista, anche nelle letture, finora ci è andata bene, ma non sempre è cosi. Abbiamo Mandas, che sta mettendo una pezza. Dobbiamo migliorare se vogliamo continuare a far parlare di noi».

TAYLOR – «Quando giochiamo di catena la fa funzionare bene, si abbassa e fa uscire il gioco. Gli ho fatto i complimenti per il pressing che esercita, per noi è importante sia nella fase di possesso che non, ci dà grandissime soddisfazioni. In zona centrale dobbiamo scegliere certe volte se tenere Kenneth o Taylor, per me sta facendo molto molto bene».