 Sassuolo Lazio, sarà Zufferli a dirigere la gara del Mapei Stadium! I precedenti con l'arbitro
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Sassuolo Lazio, sarà Zufferli a dirigere la gara del Mapei Stadium! I precedenti con l’arbitro

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Published 21 minuti fa il 26 Ottobre 2026
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Sassuolo Lazio, Luca Zufferli arbitrerà la sfida del Mapei Stadium! Tutti i precedenti con il direttore di gara

Un appuntamento cruciale e denso di significati agonistici attende la formazione capitolina in vista della prossima e imminente trasferta del massimo campionato italiano. La sfida valida per il nono turno di Serie A metterà di fronte il Sassuolo e la Lazio sul rettangolo verde del Mapei Stadium, con fischio d’inizio fissato per la giornata di domani alle ore 18:30.

A dirigere questo delicato confronto sarà il fischietto Luca Zufferli della sezione di Udine, una designazione arbitrale che accende i riflettori su statistiche e precedenti storici particolarmente favorevoli alla compagine laziale!

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I precedenti di Luca Zufferli con la Lazio

Esaminando nel dettaglio il registro statistico relativo agli incroci passati tra il direttore di gara friulano e la squadra biancoceleste, emerge un quadro complessivo estremamente positivo per i colori della Capitale.

Sono ben cinque i precedenti ufficiali accumulati finora sotto la direzione di Luca Zufferli, un bilancio che sorride apertamente alla formazione oggi guidata da Gennaro Gattuso e caratterizzato da quattro successi a fronte di un’unica sconfitta complessiva, senza registrare alcun pareggio nel corso delle sfide passate.

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L’ultimo incrocio vittorioso tra Luca Zufferli e la Lazio al Maradona

Scorrendo a ritroso il calendario degli incontri diretti dal fischietto di Udine, il ricordo più recente e benaugurante risale allo scorso 18 aprile. In quell’occasione, la squadra allora guidata da Maurizio Sarri seppe imporsi con un autoritario 0-2 sul difficile campo dello stadio Diego Armando Maradona.

Un precedente recente che la Lazio spera di replicare con determinazione per superare l’ostacolo neroverde e continuare la propria marcia di vertice in questo avvincente campionato.

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